SEOUL - Usai merampungkan masa promosi The Album, BLACKPINK akan kembali menyapa fans dengan proyek terbaru. Pasalnya, YG Entertaiment merilis video teaser berjudul BLACKPINK – Around The World pada Senin (23/11/2020).

Video berdurasi 30 detik tersebut menampilkan gambar tampilan satelit dari kota-kota di seluruh dunia, yang diawali di Seoul, lengkap dengan hitungan waktu untuk setiap kota. Kemudian di bagian terakhir, muncul tampilan gambar planet bumi dengan mahkota merah muda khas BLACKPINK di atasnya.

Di bagian akhir, video diperkecil untuk menunjukkan planet Bumi dengan mahkota merah muda yang melambangkan BLACKPINK. Sejauh ini, belum ada informasi yang diungkapkan YG terkait teaser misterius BLACKPINK – Around The World tersebut.

Sementara itu, di hari yang sama, BLACKPINK mencetak rekor mengagumkan. Music video salah satu lagu hitsnya, DDU-DU DDU-DU tercatat menembus angka 1,4 miliar penayangan di Youtube per 23 November pukul 3:32 pagi KST.

Capaian ini menjadikan DDU-DU DDU-DU sebagai MV K-Pop pertama yang mencetak rekor tersebut. Demikian seperti diwarta Soompi.

