JAKARTA - Dunia keamanan siber menjadi salah satu topik yang menarik untuk diangkap ke layar lebar. Ini juga merupakan cara untuk mempelajari konsep baru yang tidak Anda ketahui tentang dunia maya.

Hacker atau peretas menjadi film yang bisa dijadikan ide dalam sebuah film. Seperti dalam film Die Hard: Live Free or Die Hard, bagaimana Bruce Willis menyelamatkan seorang hacker yang mampu menumbangkan sebuah negara.

Berikut 5 film bertema hacker terbaik yang wajib untuk ditonton seperti dilansir secureblitz.com, Senin (23/11/2020):

1. Snowden

Film ini dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai Oliver Stone. Film ini dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson, Scott Eastwood, Rhys Ifans dan Nicolas Cage.

Snowden diangkat dari kisah nyata pria bernama Edward Snowden. Snowden adalah dalang di balik bocornya rahasia data National Security Agency (NSA). Dia pun menjadi orang yang sangat dicari

2. IT

IT adalah film hacker yang dirilis tahun 2016 yang disutradarai oleh John Moore dan ditulis oleh Dan Kay dan William Wisher. Film ini dibintangi oleh Pierce Brosnan, James Frecheville, Anna Friel, Stefanie Scott, dan Michael Nyqvist.

Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Mike. Dia mempunyai keluarga yang harmonis, istri hingga anak perempuannya yang cantik. Mike memimpin bisnis penyewaan pesawat dan dalam proses mengubahnya ke bisnis penerbangan.

Namun tiba-tiba dia terlibat masalah karena hubungannya dengan pegawai konsultan I.T yang dipekerjakannya memburuk. Mantan pegawainya ini akhirnya menggunakan kemampuan teknologi yang dimilikinya untuk mengintai keluarga dan hidup Mike.

3. Blackhat

Blackhat adalah film hacker yang dirilis tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Michael Mann. Blackhat dibintangi oleh Chris Hemsworth, Tang Wei, Viola Davis, Holt McCallany, dan Wang Leehom.

Film ini berkisah tentang Chris Hemsworth, yang berperan sebagai hacker jenius bernama Nicholas Hathaway. Dia harus memburu hacker penyebab kekacauan di beberapa negara. Karena pekerjaannya itu, dia harus terbang ke beberapa negara.

4. Who I am

Film Who Am I merupakan film hacker dari Jerman. Film ini disutradarai oleh Baran bo Odar dan dibintangi Tom Schilling dan Elyas M'Barek. Who Am I berkisah tentang sekelompok hacker muda bernama CLAY. Mereka grup hacker paling dicari di Eropa.

5. Hacker

Hacker adalah film hacker yang dirilis tahun 2016. Hacker adalah film aksi dan salah satu yang terbaru dalam daftar ini tentang topik yang berkaitan dengan keamanan siber.

Mengisahkan Alex (Callan McAuliffe) adalah seorang imigran Ukraina yang secara finansial menghidupi keluarganya dengan pekerjaan ilegal di Internet. Alex mengalami perubahan drastis saat keluarganya mengalami kesulitan keuangan. Dengan bantuan Kira (Lorraine Nicholson), seorang hacker muda, mereka menciptakan kekacauan di pasar keuangan dan menarik perhatian Z, sosok bertopeng misterius, pemimpin organisasi yang dikenal sebagai Anonymous dan dianiaya oleh FBI.