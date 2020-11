LOS ANGELES - Pada awal Desember 2020, Variety akan menggelar program spesial bertajuk, Hitmakers. BLACKPINK menjadi salah satu musisi yang menerima penghargaan dari media hiburan asal Amerika Serikat itu.

Mengutip Soompi, pada Minggu (21/11/2020), BLACKPINK akan menerima penghargaan Group of the Year for 2020. Selain itu, ada juga nama besar lainnya seperti Harry Styles yang dinobatkan sebagai Hitmaker of the Year.

J Balvin akan membawa pulang penghargaan Collaborator of the Year, diikuti Roddy Ricch sebagai Breakthrough Artist of the Year. Tahun ini, Justin Bieber, Sheryl Crow, Niall Horan, Zane Lowe, Tyga, Ty Dolla $ign, dan 100 gecs akan menjadi penampil dalam acara itu.

Program spesial Hitmakers tersebut akan disiarkan secara streaming lewat berbagai media sosial Variety, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube pada 3 Desember 2020, pukul 20.00 ET.

Tak hanya itu, BLACKPINK juga masuk dalam daftar Top 10 Artis Melon Music Awards yang pemenangnya akan diumumkan pada 5 Desember mendatang. Dalam daftar itu, Jisoo cs harus bersaing dengan BTS, IU, Baekhyun EXO, hingga Zico 'Block B'. Tahun ini, Melon Music Awards akan diramaikan oleh penampilan BTS, DAY6, Jang Beom June, Gaho, dan Im Young Woong.