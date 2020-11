SEOUL - BTS menggelar konferensi pers terkait peluncuran album spesial terbarunya, BE (Deluxe Edition). Personel BTS tidak hanya menceritakan soal comeback, peluang nominasi di Grammy, namun juga topik lainnya seperti tentang rencana tugas wajib militer para personel BTS.

Jin mewakili para personel BTS sebagai personel tertua boy group asuhan Big Hit Entertainment tersebut dengan gamblang mengaku akan dengan senang hati menjalankan tugas wajib militernya.

“Sebagai warga negara Korea Selatan, ada tugas wajib militer di dalamnya. Ketika negara memanggil, kami dengan senang hati akan menjawabnya,” ungkap Jin, dikutip Allkpop, Jumat (20/11/2020).

Ia pun menjawab akan tugas wajib militer yang menanti dirinya dan keenam anggota BTS lainnya. Jin pribadi mengaku ketika memang sudah waktunya ia harus menjalani wajib militer maka ia akan mengabdi pada negara dengan sungguh-sungguh.

“Ketika waktunya tiba, aku berencana untuk bertugas dengan giat. Para personel lain dan saya sudah sering berdiskusi soal ini, kami semua sepakat kalau kami ingin menjalankan tugas wajib militer kami,” tutup Jin.

Merilis album BE, Jin, Jungkook, Jimin, RM, J-Hope, Suga, dan V akan menyuguhkan total 7 lagu baru. Life Goes On sebagai lagu utama, lalu How to Tour My Room, Blue & Grey, Skit, Moment, Sickness, Stay dan pastinya hits terbaru sekaligus single lagu berbahasa Inggris pertama BTS, Dynamite.

(aln)