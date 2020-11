JAKARTA - Band The Panturas turut mengikuti jejak musisi lain menggelar konser virtual. Kali ini, The Panturas akan mengisi konser virtual di episode ketujuh This Is My Wave Concert.

Dalam konser virtual This Is My Wave Concert, The Panturas mengusung konsep meriah dan berbeda. Band yang digawangi oleh Abyan Nabilio (vokal & gitar), Rizal Taufik (gitar), Bagus Patria (bas), dan Surya Fikri Asshidiq (drum) bakal menghadirkan single anyar mereka, Balada Semburan Naga.

Tak sekadar menghadirkan single baru, The Panturas menghadirkan tema surf rock kontemporer dalam balutan Celebrate Diversity. Salah satu alasan The Panturas terlibat adalah karena ingin mengeksplorasi kemampuan.

Baca Juga:

Kolaborasi Apik Rian D'Masiv, Feast dan The Panturas di Konser Soundstream

Feast dan The Panturas Hadir di Konser Virtual Soundstream





“Sebenarnya udah nggak sabar main di This Is My Wave Concert. Karena guest star sebelumnya adalah musisi-musisi keren seperti Goodnight Electric, Sisitipsi, Endank Soekamti, sampai The SIGIT. The Panturas akan melanjutkan kemeriahan This Is My Wave Concert dengan konsep yang belum pernah kami tampilkan di konser virtual lainnya. Saksikan kejutan kami yang bakal bikin kalian mabuk laut!,” ucap Abyan Nabilio atau kerap disapa Acin.

Karakter The Panturas menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini lah yang melandasi This Is My Wave Concert episode ketujuh diisi oleh The Panturas.

“This Is My Wave Concert adalah panggung untuk musisi-musisi yang memiliki gebrakan baru atau new wave di industri musik Tanah Air. The Panturas adalah salah satunya. Episode ketujuh akan terasa semarak dengan hentakan surf rock kontemporer khas The Panturas, ditambah nuansa brass section dari Lobster Brass Combo yang bakalan ngasih kolaborasi super epik yang menemani kalian berselancar seru mengarungi akhir pekan,” ucap Tiyok.

Tiket konser The Panturas yang terselenggara di akun Youtube Supermusic pada 20 November 2020 pukul 20.00 WIB dibanderol dengan harga Rp20 ribu hingga Rp150 ribu.

(aln)