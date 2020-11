SEOUL - Satu hari jelang debut dengan perilisan MV (music video) single debutnya, Black Mamba. Girl group pendatang baru, Aespa hari ini tengah tersandung isu plagiat.

Senin siang SM Entertainment diketahui telah merilis teaser kedua, teaser terbaru dari MV Black Mamba. Namun sayangnya, lewat teaser tersebut sebagian netizen menuding Aespa memplagiat video klip dari virtual girl group League of Legends, K/DA yang berjudul POP/STARS.

Netizen menilai ada beberapa kesamaan dalam dua video klip tersebut. Pertama yang disorot ialah lokasi kereta bawah tanah yang menjadi latar belakang lokasi, desain grafis warna neon, dan keseluruhan desain estetik.

“SM Entertainment kan agensi besar, ini benar-benar kurang kreatif. Mengejutkan,” tulis netizen.

Baca Juga: Jelang Debut, Aespa Rilis Teaser MV Black Mamba

“Apa mereka cover grup K/DA yang baru?” komentar seorang netizen.

“LMFAO, serius deh ini sudah begitu jelas,” kata netizen lain.

“Apakah mereka benar serius? Dari avatar sampai MV, semuanya tumpang-tindih. Bagaimana bisa mereka bersikukuh tidak memplagiat? Terlalu banyak kesamaan,” seru netizen lainnya.

Tudingan plagiat semakin kencang berhembus dengan pernyataan dari seniman visual asal Jerman, Timo Helgert. Lewat akun Instagram pribadinya, @vacades, Timo menyebut hasil karya yang ia buat hampir mirip dengan desain visual yang ada di teaser MV Black Mamba tersebut.

Timo mengklaim, ia tidak bekerja untuk SM Entertainment dan dengan kesamaan ini agensi telah menjiplak hasil karya yang ia buat.

“The didn’t ask me and I didn’t work on it. Seems like they copied it,” tulis Timo sambil menyertakan nama akun Instagram resmi Aespa.

Hingga berita ini dilansir, sejauh ini SM Entertainment belum merespon untuk memberikan keterangan apapun terkait tudingan plagiarism tersebut. Demikian seperti diwarta Koreaboo, Senin (16/11/2020).

(edh)