LOS ANGELES - Muda, terkenal, berlimpah materi dan sukses meniti karier sebagai penyanyi ternama cocok disematkan pada sosok Ariana Grande.

Ariana diketahui baru saja mencetak prestasi, dengan sukses menempatkan album terbarunya, Position di peringkat satu tangga lagu bergengsi Billboard 200.

Kini Ariana juga disebutkan baru saja mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Miley Cyrus.

Baca Juga: Ariana Grande Buka Suara Soal Kamala Harris Jadi Wapres Amerika

Dilapor People, Rabu (11/11/2020) Ariana berhasil mencetak rekor sebagai penyanyi perempuan tercepat yang memiliki tiga album di peringkat satu di Billboard.

Sebelumnya, rekor penyanyi perempuan tercepat dengan tiga album di puncak Billboard dicatat Miley di periode antara 2007 hingga 2009 setelah merilis Hannah Montana 2/Meet Miley Cyrus dan soundtrack Breakout and Hannah Montana: The Movie.

Pelantun hits Thank U, Next dan 7 Rings tersebut sukses mencatat rekor gemilang di Billboards hanya dalam kurun waktu dua tahun tiga bulan. Setelah peluncuran album Sweetener pada 2018 dan Thank U, Next di 2019.

Melalui akun Instagram pribadinya, Ariana menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar dan penikmat musiknya selama ini. Dara 27 tahun tersebut juga sempat menuturkan, karena Positions merupakan album favoritnya sejauh ini membuat respon baik dari masyarakat untuk albumnya ini jadi sesuatu yang sangat berarti bagi dirinya. “Saya tahu hal-hal ini tidak terlalu penting dalam skema besar, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, saya merasa penting untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas cinta dan dukungan And !!! Ini adalah album favorit saya dan respon kalian terhadap musik telah membuat hati saya sangat bahagia. Saya bahkan tidak bisa benar-benar mengungkapkannya, betapa berartinya hal ini. Terima kasih banyak,” tulis Ariana.