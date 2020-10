LOS ANGELES - Usai sempat mengaku pada fans bahwa sudah tak sabar lagi untuk segera merilis album baru, pada 14 Oktober lalu melalui akun Twitter resminya. Akhirnya kini rasa penasaran fans tentang album terbaru Ariana Grande sedikit terjawab.

Melalui video singkat yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Ariana baru saja mengumumkan bahwa album terbarunya tersebut akan diberi nama Positions. Positions hadir sebagai album bernama sama dengan lagu utama yang juga berjudul sama.

Mengutip Just Jared, Minggu (18/10/2020), pelantun hits 7 Rings, Thank U Next, dan God is a Woman ini juga mengungkapkan title track Positions akan dirilis pada Jumat, 23 Oktober mendatang.

Sementara untuk albumnya, dijadwalkan baru akan dirilis serentak satu pekan kemudian, Jumat 30 Oktober 2020.

Album Positions ini ditandai sebagai album ketiga yang dirilis oleh Ariana dalam kurun waktu hampir tiga tahun terakhir. Setelah album Sweetener di 2018 dan Thank U, Next pada 2019.

