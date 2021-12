JAKARTA- Academy Awards telah merilis shortlist nominasi Oscar 2022 pada 21 Desember 2021. Salah satunya adalah kategori Lagu Orisinil Terbaik, yang mengusung sederet penyanyi seperti Beyonce, Jay-Z hingga Ariana Grande.

Beyonce dengan lagunya “Be Alive” untuk film King Richard sedangkan Jay-Z dengan "Guns Go Bang" dari The Harder They Fall. Melansir laman Variety, Rabu (22/12/2021) ini merupakan pertama kalinya ada kedua pasangan yang bersaing dalam penghargaan Oscar dalam satu kategori.

Adapula, Ariana Grande dengan lagu “Just Look Up” untuk film Don't Look Up, “Dream Girl” milik Idina Menzel dari Cinderella. Lagu “No Time to Die” milik Billie Eilish, yang sebelumnya meraih Grammy kini juga harus bersaing di Oscar.

Lagu-lagu dari film animasi selalu menjadi pesaing serius pada tahun ini termasuk "Dos Oruguitas" milik Lin-Manuel Miranda dari Encanto dan "Your Song Saved My Life" dari U2 untuk animasi Sing 2.

Sederet musisi tersebut masuk ke dalam 15 daftar lagu, yang merupakan hasil seleksi dari 84 lagu yang telah diajukan sebelumnya. Tak hanya itu, ada pula kategori untuk film dokumenter, internasional feature, dokumenter pendek, musik orisinal, animasi pendek dan live-action pendek. Pemungutan suara untuk lima nominasi terakhir untuk setiap kategori akan dimulai 27 Januari hingga 1 Februari 2022. Setelah itu nominasi resmi akan diumumkan pada 8 Februari, ajang bergengsi ini akan diadakan pada 27 Maret 2022.