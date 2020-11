LOS ANGELES - Serial populer Gossip Girl akan dibuat versi barunya. Kabar baru datang dari versi anyar yang berjudul Gossip Girl Reboot itu.

Mengutip CBR, Rabu (4/11/2020), HBO Max akhirnya mendapuk sutradara berprestasi, Karena Evans untuk memimpin Gossip Girl Reboot yang dijadwalkan dirilis pada 2021. Sarah Aubrey selaku Max Head of Original Content HBO menyebut Karena dinilai pas menjadi sutradara serial televisi ikonik yang melambungkan nama Blake Lively tersebut.

Pasalnya, Karena dirasa bisa menjadi partner yang sempurna untuk produser eksekutif dan penulis Gossip Girl, Joshua Safran. Passion Karena dalam bekerja cocok dengan Joshua.

“Joshua Safran telah menemukan Karena sebagai partner yang sempurna, untuk menggambarkan bagaimana landscape media sosial, Upper East Side dan dunia global telah berubah semenjak Gossip Girl tayang perdana 13 tahun lalu,” kata Sarah.

Baca Juga:

- Nyoblos di Pilpres AS, Jennifer Lopez Pamer Mirror Selfie

- Raffi Ahmad Janjikan Biaya Kuliah untuk Tukang Bakso Viral Mirip Dirinya

Senada dengan Sarah, Joshua sendiri merasa tak sabar ingin segera bekerja sama dengan Karina. Joshua merasa terhormat bisa bekerja dengan Karena.

“Aku begitu bersemangat untuk Karena, merilis serial baru ini. Visi, suara, dan hasrat yang ia miliki tidak ada bandingannya. Merupakan suatu kehormatan bisa bekerja dengannya, dan saya tidak sabar menunggu semua orang melihat apa yang telah dia rencanakan untuk Gossip Girl,” tambah Joshua.

Berkarier sebagai sutradara, Karena Evans sukses mengukuhkan namanya di industri hiburan pada 2018, dengan menyutradari video klip sederet lagu hits milik Drake, God's Plan, Nice for What, dan In My Feelings. Ia juga merupakan perempuan pertama yang berhasil memenangkan penghargaan bergengsi Prism Prize Lipsett Award.

Sementara itu, Gossip Girl Reboot akan dibintangi oleh Emily Alyn Lind, Kristen Bell, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez, Jason Gotay dan Laura Benanti. Dijadwalkan tayang perdana pada 2021, sayangnya sejauh ini pihak produksi belum mengungkap plot ceritanya.