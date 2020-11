JAKARTA - Penyanyi Sherina Munaf resmi dipersunting Baskara Mahendra pada 3 November 2020. Akad nikah mereka berlangsung secara sederhana dengan dihadiri pihak keluarga terdekat.

Kini, Baskara menjadi sorotan publik setelah menyandang status sebagai suami Sherina. Banyak yang penasaran dengan sosok yang akhirnya mampu menaklukan hati aktris Petualangan Sherina itu.

Baskara Mahendra lahir di Jakarta, 1 Januari 1993. Ia merupakan lulusan PPM School if Management. Saat kuliah, ia aktif berorganisasi dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di kampusnya.

Baca Juga: Pakai Celana saat Menikah, Sherina Munaf Jadi Sorotan Warganet

Baskara mengawali kariernya sebagai pegawai kantoran. Kemudian, ia memutuskan berhenti dan fokus di dunia hiburan dengan bergabung di Persona Management sebagai model dan aktor.

Tahun 2017 menjadi titik baru Baskara di dunia seni peran. Ia membintangi film pendek Cita dan Cinta dan film garapan Upi Avianto berjudul My Generation.

Sejak itu, Baskara terus dipercaya membintangi sejumlah film. Di antaranya Lima (2018), The Way I Love You (2019), Bebas (2019), adaptasi film box-office Korea Selatan, Sunny, hingga Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 (2020).

Kepiawaiannya berakting diapresiasi lewat sejumlah penghargaan. Yakni Pemeran Pendukung Pria Terbaik di Festival Film Tempo 2019, Breakthrough Actor di Indonesia Film Critics Society 2019, dan Aktor Pendukung Terpilih di Piala Maya 2020.

(edh)