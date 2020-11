LOS ANGELES - Katy Perry ikut berpartisipasi di pemilu Presiden AS 2020 dengan cara unik dan meriah. Ia punya acara unik untuk mengajak masyarakat jangan sampai lupa menggunakan hak suara mereka di pesta pemilihan umum Presiden AS 2020 yang digelar Selasa 3 November 2020.

Kemarin pelantun hits Hot N Cold dan Fireworks tersebut diketahui baru saja cosplay vote jadi stiker berukuran super besar.

Melalui akun Instagram pribadinya, Senin 2 November kemarin Katy mengunggah video yang memperlihatkan dirinya tengah berdiri di pinggir jalan Moorpark and Whitsett, Studio City, California, Los Angeles.

Dilaporkan Just Jared, Selasa (3/11/2020) berdiri di tepi jalan, penyanyi berusia 36 tahun tersebut terlihat menggunakan stiker berukuran besar di kepalanya, stiker warna putih bertuliskan โ€˜I Votedโ€™. Terdengar pula suara klakson mobil dari pengendara yang lewat, sebagai respon atas stiker yang dipakai Katy. Memberikan sinyal bahwa mereka sudah mencoblos di pemilu kali ini.

Sebagai keterangan video aksi lucunya tersebut, Katy menuliskan penggalan lirik dari salah satu lagu miliknya, Not the End of the World.

โ€œIt's not the end of the world. No, not the end of the world. Throw on your fancy attire, fears in the fire. Don't lose hope ๐ŸŽถ. TOMORROW IS ELECTION DAY! ๐Ÿ—ณ Tell your mom, tell your dad, tell complete strangers on the street to #VOTENOW #BRINGAFRIEND #BRINGASNACK #TAKEYOURBIKE ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ #buthonkifyoualreadyvoted,โ€ ujar Katy Perry.

