LOS ANGELES - Aktor Dominic West dan aktris cantik Lily James tengah ramai dirundung isu perselingkuhan. Berawal dari foto-foto keduanya yang terlihat asyik bermesraan, tersebar di dunia maya.

Menjadi isu hangat yang dibicarakan, mengingat Dominic yang berstatus sebagai pria beristri. Aktor berusia 50 tahun tersebut, merupakan suami dari Catherine FitzGerald dan sudah dikaruniai empat orang anak.

Menghimpun Just Jared, Kamis (22/10/2020) Dominic West dan Lily James pertama kali terciduk tengah bermesraan pada 11 Oktober di Roma, Italia. Keduanya diketahui tengah bersama untuk proses syuting The Pursuit Of Love.

Dalam foto yang beredar, Dominic dan Lily terlihat mengendari skuter bersama untuk pergi makan siang. Ketika makan siang dan duduk bersebelahan, terlihat seolah Dominic tengah mencium leher Lily dan juga membelai rambut sang bintang Cinderella tersebut.

Keesokan harinya, Lily dan Dominic kedapatan sedang berada di airport. Di foto tersebut, aktris 31 tahun itu sedang memeluk dan bersandar kepada Dominic.

Menurut keterangan saksi mata kepada portal Daily Mail, saat berduaan di bandar udara, Lily dan James asyik berciuman dan berpelukan.

Tak butuh waktu lama, keesokan harinya Dominic berusaha terlihat menyangkal isu perselingkuhannya dengan Lily, lewat pernyataan bersama sang istri, Chaterine dan foto keduanya tampil bersama dan berciuman untuk memperlihatkan rumor perselingkuhan tersebut tak berefek apapun terhadap kehidupan rumah tangga mereka.

