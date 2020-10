SEOUL - BLACKPINK tampil di festival musik Coachella pada April 2019. Setahun berlalu, kesan mendalam masih dirasakan Lisa cs karena bisa manggung di festival populer itu.

Curhat BLACKPINK tentang kesan mendalam bisa terpilih tampil di gelaran acara sebesar Coachella tersebut, baru saja diceritakan Jennie dan Lisa melalui live video chat ketika hadir sebagai salah satu bintang tamu di acara bincang-bincang terkenal, Jimmy Kimmel Live!.

Mengutip Soompi, Kamis (22/10/2020), BLACKPINK mengingat bagaimana membawakan DUDU-DU DUDU-DU dan Kill This Love secara langsung di atas panggung Coachella. Jennie bernostalgia bagaimana ia sangat menikmati menonton penampilan para musisi di Coachella saat masih menjadi trainee.

“Siapapun di Korea yang menyukai musik pasti akan senang bisa ke Coachella, itu seperti impian. Kami sendiri sejak jadi trainee rajin menonton video perfomance, menanti siapa saja penyanyi yang masuk ke line-up. Salah satu bagian paling semangat saat jadi trainne, adalah menonton video pertunjuukan itu,” ungkap Jennie.

Sementara Lisa, mengenang saat dirinya sangat bersemangat bisa melihat Jaden Smith dan sang ayah, Will Smith beraksi di atas panggung sebagai rapper.

“Paling semangat bertemu dengan Jaden Smith. Sebenarnya aku tidak tahu kalau ayahnya, Will Smith itu rapper sebelum jadi bintang film. Jadi saat melihat Will Smith ngerap di atas panggung, Oh My God itu keren sekali,” seru Lisa.

Untuk diketahui, penampilan BLACKPINK di festival musik tersebut menjadikan Lisa, Rose, Jennie dan Jisoo sebagai girl group Korea pertama yang tampil di Coachella.