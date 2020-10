JAKARTA - Korea Indonesia Film Festival (KIFF) 2020 akan digelar mulai 28 hingga 31 Oktober mendatang. The Swordsman terpilih menjadi film pembuka festival tahunan ini.

Dihelat dengan dua cara, offline dan online, The Swordsman hanya akan dapat dinikmati langsung di bioskop. Film Korea yang dibintangi Joe Taslim ini bakal diputar pada 28 Oktober di CGV Bandung.

"The Swordsman yang dibintangi Jang Hyuk, Joe Taslim, akan dilaunching perdana, secara spesial tahun ini," tutur Rivki Morais, perwakilan CGV Indonesia dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).

Ada total 17 film Korea dan Indonesia yang akan diputar selama penyelenggaraan KIFF 2020. The Beauty Inside, On Your Wedding Day, Juror 8, A Taxi Driver, The Witch, Parasite, Deliver Us from Evil, Gundala, Habibie & Ainun 3, Perempuan Tanah Jahanam adalah beberapa film diantaranya.

Penyelenggaraan KIFF 2020 memang sedikit berbeda. Keberadaan pandemi COVID-19 membuat KCC Indonesia dan CGV sebagai penyelenggara memutuskan untuk menghelat KIFF tahun ini secara offline (langsung di bioskop) dan online melalui platform streaming GoPlay.

Selain The Swordsman, beberapa film lainnya yang hanya diputar di bioskop adalah Ashfall, Train to Busan: Peninsula, The Sowrdsman, Gundala, dan Perempuan Tanah Jahanam. Sementara yang dapat dinikmati di platform streaming adalah Architecture101, Beauty Inside, Parasite, hingga Kim Ji Young 1982. "Selama 7 bulan ini, kondisi perfilman lebih serius dari film-film serius. Jadi kami memutuskan untuk memilih berbagai warna film. Kami menyajikan yang setidaknya kalau ditonton bersama keluarga, akan tetap asyik," pungkas Rivki.