JAKARTA - Aktris Korea Selatan Kang Sora dijadwalkan hadir dalam acara Korea Indoensia Film Festival (KIFF) 2019. Bintang 29 tahun ini akan meramaikan pembukaan KIFF 2019 pada 10 Oktober di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Ramaikan K-Content 2019, IN2IT Gelar Fanmeeting & Mini Concert di Jakarta

Kang Sora sendiri merupakan seorang aktris yang membintangi film Sunny pada 2011 lalu. Film Sunny sendiri digarap ulang dalam versi Indonesia dengan judul Bebas yang juga akan diputar dalam Festival ini.

Korea Indonesia Film Festival (KIFF) kembali digelar mulai 10 hingga 13 Oktober 2019. Festival ini akan diselenggarakan di 5 kota yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan dan Surabaya.

Berbeda dari 4 kota lainnya, di Jakarta akan digelar acara pre-event pada 9 Oktober 2019. Dalam pre-event tersebut akan digelar special screening Sunny dan Bebas.

Korea Indonesia Film Festival digelar dengan tujuan pertukaran budaya Indonesia dan Korea. Lewat acara ini, Korea dapat mempromosikan film mereka dan begitupun dengan Indonesia.

"Menurut saya KIFF ini sangat bermakna dan berarti karena kita bisa mempromosikan video Korea dan Indonesia bisa memperkenalkan budaya Korea, serta bisa mempererat hubungan antaran Indonesia dan Korea," ujar Chun Young Poung, selaku perwakilan Korean Cultural Center (KCC) sebagai penyelenggara.

"Semoga industri film Korea dan Indonesia terus berkembang. Saya juga berharap banyak film Indonesia di ekspor ke Korea sehingga yang nonton di Korea. Saya harap perkembangan tersebut bisa dijalankan dengan bantuan CGV," lanjutnya.

Sebanyak 20 film dengan rincian 15 film Korea dan 5 lainnya dari Indonesia akan diputar dalam festival ini. Berikut 20 film yang akan ditayangkan pada Korea Indonesia Film Festival 2019:

Baca Juga: Bebby Fey Ungkap Bagian Tubuh Atta Halilintar yang Paling Disukai

1. The Bad Guys: Reign of Chaos

2. Extreme Job

3. Hello Carbot The Movie: The Creataceous Period

4. Miss & Mr. Cops

5. Parasite

6. Take Point

7. The Gangster, The Cop, The Devil

8. Twiceland: Twice Movie

9. On Your Wedding Day

10. The Battle: Roar to Victory

11. Exit

12. Tazza: One Eyed Jack

13. Sunny

14. Unstoppable

15. The Devine Furry

16. Dua Garis Biru

17. Keluarga Cemara

18. Sunyi

19. Dilan 1991

20. Bebas