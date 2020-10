JAKARTA - Festival film Korea Indonesia atau KIFF 2020 resmi dimulai hari ini, Rabu (28/10/2020) hingga 31 Oktober. The Swordsman dipilih sebagai film pembuka festival film tahunan ini.

The Swordsman dibintangi oleh aktor Indonesia, Joe Taslim dan Jang Hyuk, aktor papan atas Korea. Joe Taslim mengirimkan video berisi pesan jelang pemutaran perdana The Swordsman di KIFF 2020.

"Saya Joe Taslim, berperan sebagai Kurutai di The Swordsman. Film The Swordsman akan segera tayang di Korea Indonesia Film Festival 2020. Be there and watch it," kata Joe dalam video sapaannya melalui CGV Indonesia.

Baca Juga:

- Perdana Diputar, Film Joe Taslim The Swordsman Jadi Pembuka KIFF 2020

- Tata Janeeta Unggah Foto Dirinya dengan Seorang Pria, Raden Brotoseno?

KIFF 2020 akan digelar secara online dan offline karena pandemi COVID-19. Penayangan offline berlangsung di CGV kawasan Bandung, Jawa Barat, termasuk pemutaran The Swordsman yang hanya akan ditayangkan di KIFF hari ini saja.

"Kami yakin projek ini akan membantu mempromosikan hubungan budaya Korea dan Indonesia, dan tvN Movies senang bisa menjadi bagian dari proyek ini," kata Michael Jung, Managing Director, CJ ENM HK dalam rilis KIFF 2020.

Ada total 17 film Korea dan Indonesia yang akan diputar selama penyelenggaraan KIFF 2020. The Beauty Inside, On Your Wedding Day, Juror 8, A Taxi Driver, The Witch, Parasite, Deliver Us from Evil, Gundala, Habibie & Ainun 3, Perempuan Tanah Jahanam adalah beberapa film diantaranya.

(LID)