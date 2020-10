LOS ANGELES - Model Chrissy Teigen akhirnya kembali ke media sosial setelah keguguran anak ketiga yang dialaminya pada 1 Oktober silam. Dalam unggahannya pada 17 Oktober 2020, dia membagikan ulang sederetan cuitan John Legend.

Pada 16 Oktober 2020, John Legend menampilkan lagu Never Break dengan pianonya dalam Billboard Music Awards 2020. Dia kemudian mengunggah video penampilannya sambil memberikan sederet tribute untuk Teigen.

“Penampilan ini untuk Chrissy. Aku sangat mencintai dan menghargaimu dan keluarga kita. Kita sudah melewati naik turun kehidupan bersama. Melihatmu menjaga anak-anak kita membuatku sangat tersentuh,” ujar Legend dalam kicauannya.

Dalam lanjutan unggahannya, pelantun All of Me itu mengungkap, 7 tahun lalu dia dan sang istri berjanji di depan Tuhan untuk selalu bergenggaman tangan dalam kesedihan dan ujian hidup.

“Janji pernikahan itu menjadi semakin kuat dan tak terpatahkan dalam setiap rintangan yang kami hadapi. Cinta kami akan selalu sama. Kami tidak akan pernah hancur,” ungkap John Legend.

Bersama cuplikan layar kicauan suaminya itu, model Sports Illustrated tersebut menuliskan, “Kami diam, tapi kami baik-baik saja.” Dia mengakhiri unggahannya dengan, “Aku sangat mencintai kalian (penggemar) semua.”

Unggahan Chrissy Teigen itu menyusul beredarnya foto-foto sang model dan John Legend untuk pertama kalinya di ruang publik, pada 16 Oktober 2020. Mereka terlihat membawa putra kedua mereka untuk berbelanja perlengkapan Halloween. Model sekaligus penulis buku ini mengaku kehilangan anak ketiganya pada 1 Oktober 2020. Pendarahan hebat yang dialaminya membuat dia harus kehilangan janin berjenis kelamin laki-laki bernama Jack tersebut. "Selamanya, dia akan tetap menjadi Jack bagi keluarga kami. Dan selamanya juga, dia akan menjadi bagian dari keluarga ini," ungkap Chrissy Teigen dalam unggahannya kala itu.