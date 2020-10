JAKARTA - DJ dan produser musik Dimitri Vegas dikabarkan telah bergabung dengan para pemeran Jurassic World: Dominion. Dimitri Vegas akan menjadi pemeran bersama dengan beberapa bintang lainnya seperti Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard.

Hal ini disampaikan langsung oleh Vegas melalui akun twitter resmi miliknya, Rabu kemarin (14/10/20).

"Senang bergabung dengan para pemeran @JurassicWorld: Dominion dan sangat bersyukur menjadi bagian kecil dari warisan yang membuat masa kecil saya mengagumkan. Mimpi menjadi kenyataan." ujarnya melalui cuitan tersebut dikutip dari Screenrant (15/10/20).

Vegas adalah salah satu dari sedikit pendatang baru yang akan tampil di Dominion. Selain dia, film ini juga akan menampilkan Dichen Lachmen, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Omar Sy, Daniella Pineda, dan BD Wong.

Selain itu yang paling menarik dari film ketiga Jurassic World ini adalah kembali hadirnya trio Jurassic Park asli, yakni Sam Neill, Laura Dern, dan Jeff Goldblum.

Dimitri Vegas sudah pernah tampil dalam beberapa film besar diantaranya Rambo: The Last Blood, Men in Black: International, Yummy, Gangsta, The Bouncer, dan Rise.

Jurassic World: Dominion yang sedang dalam tahap penyelesaian syutingnya ini akan dibentuk menjadi film yang benar-benar epik.

Konsep dinosaurus yang mengamuk di luar taman adalah konsep yang belum benar-benar dieksplorasi dalam franchise Jurassic yang lebih besar, dan semoga Dominion benar-benar akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Selain itu, dikabarkan juga bahwa akan hadir dinosaurus jenis lain di film ini. Film ini dijadwalkan untuk dirilis pada 10 Juni 2022 setelah diundur satu tahun dari rencana awal perilisannya.