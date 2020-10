JAKARTA – The wait is over! Sambut Halloween, layanan aplikasi Over The Top (OTT) Vision+ menghadirkan kejutan spesial untuk para pengguna dengan merilis Original Series perdana berjudul ‘Twisted’ yang secara eksklusif tayang di Vision+ pada 30 Oktober 2020.

‘Twisted’ merupakan original series bergenre horor komedi yang dibintangi oleh sederetan aktor/aktris serta stand-up comedy yang sudah tidak asing lagi, mulai dari Dion Wiyoko, Dennis Adhiswara, Pamela Bowie, Verdi Solaiman, Ge Pamungkas, Mo Sidik, Ananta Rispo, Yudha Keling, hingga Kristo Immanuel. Sesuai dengan judul utamanya, ‘Twisted’ akan memperlihatkan alur cerita yang cukup unik dan membuat para penonton penasaran akan akhir ceritanya.

Terbagi menjadi 8 episode dengan judul dan ide cerita yang berbeda, masing-masing episode dari ‘Twisted’ menceritakan tentang film horor komedi Indonesia berdurasi pendek yang menegangkan dan disajikan secara fresh dan ringan dengan segelintir unsur komedi yang tentunya menambah bumbu cerita. Sebanyak 8 episode ‘Twisted’ akan tayang perdana secara eksklusif di Vision+ pada 30 Oktober 2020 dengan judul:

‘Sudah Pulang’, mengambil latar perkantoran di Jakarta yang memiliki mitos seputar hantu karyawan yang pulang duluan. ‘Jangan Teriak’, menceritakan seorang kru film yang melanggar larangan untuk berteriak di lokasi syuting yang angker dan keramat. ‘Paranormal’, seseorang yang berpura-pura menjadi pengusir hantu harus menghadapi kenyataan bahwa si yang tak terlihat itu memang sungguh ada.

‘Sendirian’, mendapati hal-hal yang tak biasa saat mendapati dirinya mengalami kejadian seram di rumahnya saat sendirian. ‘Pamali’, setiap melanggar hal yang dianggap pamali, tentu ada konsekuensi yang siap mengintai. ‘Staycation’, niat untuk staycation di sebuah hotel mewah malah mendapati dirinya di bawa ke alam lain.

‘Jurit Malam’, sebuah UKM teater di sebuah kampus mengadakan acara jurit malam untuk para anggotanya dan menghadapi kejadian aneh selama acara berlangsung. ‘Pandemi’, tak percaya dengan adanya pandemi yang melanda, sekelompok anak muda mendapatkan terror saat bepergian ke sebuah villa.

Memilih debut original series perdana Vision+ dengan genre horor komedi, Endang Mayawati selaku Programming & Content Acquisition Director Vision+ mengatakan, “Vision+ terus berkomitmen untuk dapat memberikan hiburan yang berkualitas dan menyenangkan bagi para penggunanya. Seperti yang kita ketahui, nonton film horor atau nonton film horror lucu masih disukai oleh anak-anak muda di Indonesia, namun masih belum banyak yang mengemasnya menjadi konten yang berkualitas. Ditambah dengan adanya momen Halloween, hal inilah yang melatarbelakangi kami untuk merilis ‘Twisted’ sebagai original series perdana Vision+.”

“Melihat bagaimana aplikasi layanan OTT di Indonesia yang cukup kompetitif dalam diferensiasi konten, Vision+ menawarkan konten yang menarik untuk masyarakat Indonesia dengan membuat original pictures,” kata Adita Widyansari, Subscriber Management, Product, & Marketing Director MVN. “Melalui ‘Twisted’, Vision+ merilis original pictures pertamanya dan dalam format film series horor komedi. Harapan kami dengan rilisnya ‘Twisted’ sukses membuat masyarakat Indonesia semakin jatuh hati dengan konten yang dimiliki oleh Vision+, dan menjadi platform yang jadi top of mind ketika mereka ingin menyaksikan film atau serial favoritnya kapan saja dan di mana saja dengan mudah,” lanjutnya. Demi menyuguhkan tontonan fresh yang disukai oleh anak muda, Vision+ pun menggaet group Youtuber Cameo Project sebagai rumah produksi untuk menggarap Original Series ‘Twisted’, dan disutradari oleh vlogger sekaligus CEO Cameo Project Martin Anugrah beserta Adink Liwutang yang dikenal dengan karya-karyanya seperti film ‘Cek Toko Sebelah’, ‘Susah Sinyal’, ‘Ngenest’, dan masih banyak lainnya. “‘Twisted’ adalah project original series dari Cameo dan Vision+ yang akhirnya dapat terwujud berkat kerjasama yang sangat baik dan dukungan penuh dari Vision+. Terima kasih kepada Vision+ yang telah mempercayakan Cameo untuk menggarap mulai dari ide kreatif, penulisan naskah dan produksi, proses editing sehingga menghasilkan hasil akhir yang memuaskan. Kami berharap, original series ‘Twisted’ ini bukan cuma dapat menghibur, tapi juga menghadirkan ketegangan, tawa dan kedekatan rasa lewat cerita yang cukup relevan dengan kehidupan sehari hari, “ kata Martin Anugrah, yang didapuk sebagai sutradara ‘Twisted’ sekaligus perwakilan dari Cameo Project. Sementara itu, Clarissa Tanoesoedibjo selaku Co-Programming & Content Acquisitions Director Vision+ mengatakan bahwa Original Series perdana Vision+ ‘Twisted’ ini diharapkan dapat menjadi tantangan baru bagi Vision+ untuk bisa merebut hati masyarakat, sehingga pemilihan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya juga melalui proses yang cukup mendalam. “Untuk dapat memberikan chemistry yang pas untuk konten yang kita tawarkan untuk pengguna Vision+ yang didominasi oleh anak muda, kami pun mengajak Cameo Project yang merupakan salah satu pioneer grup Youtuber di Indonesia untuk membantu menggarap ‘Twisted’. Semoga dengan melibatkan kru dan talent-talent yang berbakat, ‘Twisted’ mampu diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia sehingga mampu mendongkrak popularitas Vision+ sebagai platform yang sukses memberikan konten-konten menghibur yang berkualitas,” kata Clarissa Tanoesoedibjo. Clarissa juga mengatakan, “Khusus konten original perdana Vision+ ini, kami memang memanjakan pengguna yang menyukai konten dengan film horor komedi, namun besar kemungkinan Vision+ akan terus mengembangkan konten original dengan genre lainnya seperti drama, crime, atau thriller, yang tentunya diminati oleh anak-anak muda, sembari mengingatkan kepada masyarakat bahwa masih banyak karya anak bangsa berbakat yang berhasil mencetak karya yang menarik dan berkualitas sehingga dapat bersaing dengan penyedia konten dari luar negeri.” Penasaran seperti apa aksi para aktor/aktris serta para stand-up comedy mendalami peran sebagai orang-orang yang memiliki pengalaman dengan hal mistis di sekitar mereka? Saksikan ‘Twisted’ secara eksklusif di Vision+ pada 30 Oktober 2020. Segera download aplikasi Vision+ disini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Vision+ adalah layanan mobile streaming application TV dan Video On Demand (VOD) milik MNC Group. Aplikasi Vision+ menyediakan beragam konten premium TV Channel dan Video On Demand terbaik dari berbagai macam genre baik Indonesia dan internasional. Beberapa pembeda Vision+ dengan aplikasi sejenis adalah: Local & Premium Channel Vision+ menghadirkan lebih dari 50 channel TV nasional, internasional, dan premium untuk setiap pelanggan umum. Vision+ juga terintegrasi dengan lini bisnis Pay TV milik MNC Group seperti MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan PLAYBOX yang menayangkan lebih dari 120 channel TV nasional, internasional, dan premium. Catch Up TV Fitur yang memberikan kemampuan bagi pengguna untuk dapat memutar ulang live TV dari channel nasional, internasional, maupun premium pada waktu atau hari sesuai dengan keinginan pelanggan sampai dengan 7 (tujuh) hari ke belakang. Beragam pilihan konten eksklusif Vision+ menyediakan beragam konten TV Channel dan 10.000+ jam Video on Demand dari Indonesia dan Internasional, sebagai pembeda Vision+ menyediakan semua konten yang diproduksi oleh MNC Picture secara eksklusif dan hadir lebih dulu daripada aplikasi sejenis. Ke depan, Vision+ akan semakin menghadirkan tayangan-tayangan menarik berupa original series yang diproduksi oleh rumah produksi lokal yang bekerjasama dengan MNC Pictures. Vision+ ini dapat di akses melalui perangkat mobile seperti tablet dan smartphone yang dapat diunduh di Google Play (Android) dan App Store (iOS) serta versi desktop dengan mengunjungi www.visionplus.id.