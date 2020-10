LOS ANGELES - BLACKPINK berhasil meredam popularitas BTS di pasar Amerika Serikat dengan mendarat di puncak chart Artist 100, periode 17-23 Oktober 2020. Data itu dirilis Billboard lewat akun Twitter resminya, pada 13 Oktober 2020.

Peringkat itu ditentukan Billboard dengan melihat sejumlah elemen utama, seperti data penjualan album secara keseluruhan, digital streams, pemutaran lagu di radio, hingga kegiatan media sosial sang artis.

Baca juga: Lovesick Girls dari BLACKPINK Debut di Top 60 Billboard Hot 100

Ini merupakan lompatan besar bagi BLACKPINK yang pada minggu ini (10-16 Oktober 2020) masih berada di peringkat 65 chart Artist 100 Billboard. BTS menduduki peringkat kedua, naik satu posisi dibandingkan pekan ini.

Tak hanya itu, BLACKPINK juga berada di peringkat kedua chart Global 200 lewat lagu Lovesick Girls. Global 200 merupakan peringkat lagu terbaik berdasarkan streaming dan penjualan single di lebih dari 200 kawasan di dunia, termasuk Amerika Serikat.

Sementara posisi pertama chart Global 200 masih didominasi oleh Savage Love, lagu kolaborasi dari Jawsh 685, Jason Derulo, dan BTS. Masih di chart yang sama BTS menempatkan Dynamite di posisi ketiga.

Selain Lovesick Girls, BLACKPINK juga menempatkan sembilan lagu mereka lainnya di chart Global 200 (di luar pasar Amerika Serikat) untuk pekan depan. Lagu Ice Cream (11), How You Like That (14), Bet You Wanna (17), Pretty Savage (18), dan Crazy Over You (30) adalah beberapa di antaranya.*

Baca juga: Alasan Amanda Manopo Ogah Menikah Buru-buru





(SIS)