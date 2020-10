SEOUL - Lagu andalan BLACKPINK Lovesick Girls sukses di tangga lagu Billboard Global 200. Tak cuma itu, Lovesick Girls juga menuai sukses di tangga lagu Billboard lainnya.

Mengutip Soompi, Selasa (13/10/2020) lewat akun Twitter resminya, Billboard baru saja mengumumkan bahwa lagu Lovesick Girls, BLACKPINK berhasil debut di peringkat ke-59 untuk tangga lagu Billboard Hot 100.

Momen debutnya Lovesick Girls di peringkat 59 untuk Billboard Hot 100, menandai momen sudah tujuh kali Rose, Jennie, Lisa dan Jisoo sukses masuk di tangga lagu bergengsi tersebut.

Lagu kolaborasi seperti Ice Cream, Sour Candy dan Kiss and Make Up atau single lagu BLACKPINK sendiri, How You Like That, Kill This Love, hingga DU-DU DDU-DU, kuartet empat dara cantik tersebut sudah cukup sering bertengger di Billboard Hot 100.

