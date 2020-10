LOS ANGELES - Tenet, film garapan Christopher Nolan tidak lagi menjadi film nomor 1 di box office Amerika Serikat. Pasalnya Tenet telah digantikan oleh The War with Grandpa, film komedi keluarga garapan Tim Hill yang rilis pada 2 September lalu.

Menurut laporan dari Screenrant, Selasa (13/10/10), The War with Grandpa menempati posisi 1 di box office domestik akhir pekan ini.

Film ini berhasil mengalahkan Tenet setelah meraup 2,1 juta USD pada minggu keenam penayangannya.

Selain itu, film ini juga telah menghasilkan 3,6 juta USD dari 2.250 bioskop pada masa penayangannya.

The War with Grandpa sendiri merupakan film komedi keluarga yang diadaptasi dari novel anak-anak tahun 1984 dengan judul yang sama.

Film ini menceritakan Ed yang diperankan oleh Robert De Niro, seorang kakek yang tinggal bersama dengan keluarganya dan memaksa cucunya untuk keluar dari kamar tidurnya, namun hal itu malah menjadi peperangan antara kakek dan cucunya.

Tenet sendiri mengalami jalan yang cukup sulit dan bergelombang untuk menuju box office, pasalnya Tenet mengalami beberapa kali penundaan dari awal perencaannya di awal Juli, yang akhirnya diputar serentak di bioskop domestik pada September. Selama penayangannya di Amerika Serikat, Tenet hanya berhasil meraih 45 juta USD yang bisa dikatakan sebagai hasil yang buruk . Namun syukurnya, Tenet mampu mengepakkan sayapnya di box office internasional dengan memperoleh lebih dari 300 juta USD di box office global awal Oktober lalu.