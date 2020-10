SEOUL - BLACKPINK membukukan sejarah baru dalam karier bermusiknya. Pada 11 Oktober 2020, Billboard mengumumkan, 'THE ALBUM' bertengger di peringkat kedua chart Top 200 Albums, daftar album populer di Amerika Serikat.

Capaian itu, tak hanya menjadi yang tertinggi di antara girl group K-Pop, namun juga di antara grup wanita dalam 14 tahun terakhir. Danity Kane merupakan grup wanita terakhir yang berhasil mendominasi chart Billboard 200 Albums lewat album 'Welcome to the Dollhouse', pada 2006.

Berdasarkan data Billboard, album penuh perdana BLACKPINK tersebut membukukan penjualan yang sangat mengesankan dalam 7 hari perilisannya. Sepanjang 2-8 Oktober 2020, album itu terjual hingga 110.000 unit setara album di Amerika Serikat.

Dari angka itu, sekitar 81.000 unit merupakan penjualan album tradisional, 2.000 track setara album (TEA), dan 26.000 streaming setara album (SEA). Artinya lagi, ada 40,3 juta streaming audio on-demand di minggu pertama perilisan album tersebut.

Mengutip Soompi pada Senin (12/10/2020), 'THE ALBUM' juga berhasil menembus 10 besar tangga musik dua dari lima pasar musik terbesar dunia: Inggris dan Jerman. Di tangga musik Inggris, album itu berhasil menduduki peringkat kedua untuk periode 9-15 Oktober 2020.

Dengan penjualan 5.700 unit album, hasil itu merupakan capaian tertinggi musisi wanita Korea Selatan di Inggris. Tahun lalu, 'Kill This Love' hanya mampu berada di peringkat 40 chart Top Albums di Inggris. Sementara di Jerman, album BLACKPINK yang dirilis pada 2 Oktober 2020 itu debut di peringkat ketujuh chart Offizielle Deutsche for Albums. Capaian tersebut merupakan rekor tertinggi girl group K-Pop di Negeri Panzer tersebut.