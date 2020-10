SEOUL - Dua grup idol kenamaan Korea Selatan, BTS dan BLACKPINK kembali bersaing sengit dalam gelaran penghargaan. Kali ini keduanya bersaing di MTV Europe Music Awards (EMA) 2020.

Dalam pengumuman daftar nominasi yang baru saja dikeluarkan oleh pihak MTV EMA, BTS menyikat lima nominasi sekaligus. Sedangkan BLACKPINK meraup tiga nominasi.

Mengutip Soompi, Rabu (7/10/2020) BTS masuk menjadi salah satu nominator untuk nominasi mulai dari Best Group, Best Song (untuk lagu Dynamite), Best Pop, The Biggest Fan, dan Best Virtual Live lewat gelaran konser online Map of the Soul Concert Live Stream merujuk pada konser virtual BTS MAP OF THE SOUL ON:E yang dihelat pada 10-11 Oktober 2020.

Sementara nama BLACKPINK masuk di tiga nominasi, Best Group, The Biggest Fan dan Best Collaboration melalui lagu kolaborasi terbaru mereka bersama Selena Gomez, Ice Cream.

Di kategori Biggest Fan, BTS dan BLACKPINK bersaing sengit dengan nama-nama musisi besar lainnya, seperti Ariana Grande, Justin Bieber, Lady Gaga, hingga Taylor Swift. Sedangkan di kategori Best Group, BTS dan BLACKPINK harus bersaing dengan 5 Seconds of Summer, Chloe x Halle, CNCO, dan Little Mix.

Perhelatan MTV EMA 2020 akan disiarkan secara global di MTV pada 8 November. Para penggemar bisa melakukan voting, memilih jagoan masing-masing melalui situs resmi MTV hingga 2 November 2020.

