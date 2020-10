JAKARTA - Hari Kesehatan Mental Dunia dirayakan pada 10 Oktober 2020. Hanin Dhiya, Rahmania Astrini, Suara Kayu (Indonesia), Nathan Hartono dan Jasmine Sokko (Singapura), St. Wolf (Filipina), Anri Kumaki (Jepang), Pyra (Thailand), Dough-Boy (Hong Kong), Kiiara (AS), dan Soleima (Denmark) melakukan kampanye untuk kesehatan mental.

Bertajuk Project Unsung, mereka berbicara soal pengalaman soal kesehatan mental dan cara meredakannya. Mereka membacakan beberapa lirik lagu mereka yang paling dalam dan sangat pribadi. Mengajak semua orang untuk bangkit dari masalah dan menjalani hidup

"Harapannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menarik perhatian tentang betapa pentingnya percakapan dan memberikan suara yang bijaksana untuk mendestigmatisasi kesehatan mental baik di dalam maupun di luar industri musik," bunyi rilis yang diterima Okezone.

Hanin Dhiya membacakan lirik dari lagu Waktunya Sendiri. Lagu yang dianggap Hanin mempunyai makna yang dalam dan bisa mengatasi kesehatan mental.

"Kan tiba saatnya kau rasa, semua tak perlu lagi, kan tiba masanya cukuplah, Waktunya ku nikmati sendiri," ucapan Hanin untuk mengobati rasa pedih dalam dirinya. Bangkit dari keterpurukan.

Rahmania Astrini, juga mengungkapkan rasa dalam kampanye kesehatan mental tersebut. Lagu It’s Amazing, bagi Rahmania Astrini menyimpan pesan yang bisa membuat pendengar termotivasi.

"Going through things in life may seem high, seem tight. not easy the ego you have, the emotions that’s left don’t let them get you. Let it out sing a song Shake those worries gone and Don’t to worry about nothing It’s gonna be amazing,” bunyi lirik yang menyimpan pesan mendalam.

Warner Music menggarap Project Unsung untuk terlibat dalam kampanye Speak Your Mind dari United for Global Mental Health, untuk merayakan Hari Kesehatan Dunia.

