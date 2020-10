JAKARTA - Dessilvya mengungkapkan kekagumannya pada sosok Adele dan Ariana Grande dalam bermusik. Hal ini menjadi inspirasi dirinya saat menyanyikan lagu bertajuk Mimpi Indahku.

Seperti diketahui sosok Adele merupakan penyanyi yang memiliki tingkat penghayatan tinggi dalam bernyanyi. Tak jarang, Adele kerap meneteskan air mata kala bernyanyi lagu-lagu sendu macam All I Ask ataupun Don't You Remember secara live.

Hal ini dipraktekkan oleh Dessilvya di lagunya bertajuk Mimpi Indahku dimana Dessil kerap meneteskan air mata kala bernyanyi.

"Setiap Dessil nyanyikan lagu ini pasti selalu meneteskan air mata," ujar Dessilvya beberapa waktu lalu.

Menurut Dessil, lagu Mimpi Indahku ternyata memiliki makna yang dalam, karena mencerminkan perjalanan hidup dan kariernya hingga saat ini.

Dessil sendiri bukan orang baru di belantika hiburan tanah air. Sebelumnya ia dikenal sebagai model hijab. Kini, ia mewujudkan kariernya sebagai penyanyi yang selama ini diimpikannya.

"Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, bermula sebagai model hijab, kini menjadi penyanyi," lanjut Dessil.

