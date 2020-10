LOS ANGELES - Idris Elba dan John Cena kembali bekerja sama dan berduet untuk film aksi baru, berjudul Heads of State. Sebelumnya, keuda aktor ternama ini tampil bersama di film reboot garapan James Gunn, Suicide Squad.

Dilansir dari Screenrant, Peter Safran, seorang produser di film DC, melihat chemistry yang erat di antara oleh Cena dan Elba saat sedang syuting The Suicide Squad. Maka hal tersebut lah yang membuat Safran mencari proyek lain untuk dikerjakan bersama dengan kedua bintang tersebut.

Baca Juga:

Idris Elba dan Simon Kinberg Akan Kolaborasi di Film tentang Mata-mata

Idris Elba Optimis Serial Luther Bakal Diangkat ke Film





Kemudian Safran memberitahukan bahwa ia akan memproduksi film berjudul Heads of State di bawah rumah produksi miliknya sendiri, The Safran Company. Film tersebut kabarnya akan menjadi film aksi yang menampilkan lebih banyak duet Cena dan Elba, serta persahabatan antara keduanya.

Selain informasi Safran yang memilih Cena dan Elba sebagai bintang utama Heads of State, belum ada rincian informasi lainnya yang diberitahukan. Tetapi kabarnya film ini adalah film yang akan bergaya klasik tahun 1990-an yang akan menampilkan drama serta aksi yang menegangkan. Selain itu, Heads of State kabarnya juga memiliki premis campuran dari Air Force One dan Fast & Furious: Hobbs & Shaw, film yang juga dimainkan oleh Elba. Safran juga telah memulai casting untuk pemeran lain di film ini.

Safran sendiri telah mengajukan Heads of State kepada Amazon Studios dalam sebuah presentasi Zoom. Selain itu dia juga telah berencana untuk mengusulkan proyek tersebut ke studio lain juga, tetapi sebelum dia bisa melelang film tersebut di tempat lain, ternyata Amazon telah membuat kesepakatan dengan Safran untuk anggaran antara enam hingga tujuh film yang akan datang.

(aln)