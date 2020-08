LOS ANGELES - Idris Elba dan Simon Kinberg telah menyepakati kerja sama untuk sebuah film mata-mata. Film yang belum memiliki judul ini kabarnya akan tayang di platform Apple.

Dilansir dari Variety, Minggu (15/8/2020), Elba akan berperan dan menyutradarai film tentang mata-mata yang dibumbui nuansa romantis ini. Sementara Simon Kinberg akan menjadi produser bersama dengan Audrey Chon, Presiden dari Genre Film.

Naskah film kabarnya akan diserahkan kepada Travon Free. Ia adalah penulis naskah dari film Black Monday dan The Daily Show.

Film ini juga akan menjadi comeback Kinberg untuk memproduksi film bergenre mata-mata. Sebelumnya, Kinberg telah menulis skenario film Mr. & Mrs. Smith dan sebuah film spy-thriller yang akan dirilis Januari 2021, 355 yang dibintangi oleh Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger, dan Fan Bing Bing.

Mei lalu, Kinberg dan Audrey Chon baru saja menjual film Here Comes the Flood kepada Netflix setelah negosiasi yang cukup panjang. Jason Bateman kabarnya sedang dalam tahap negosiasi untuk menjadi sutradara film tersebut.

Untuk Elba, ia telah memproduksi dan juga membintangi sebuah film berjudul Concrete Cowboy yang akan tayang perdana bulan depan di Festival Film Internasional Toronto. Selain itu, Elba juga akan membintangi The Suicide Squad menggantikan peran Will Smith sebagai Deadshot. Suicide Squad akan tayang pada musim panas 2021 mendatang.

(LID)