SEOUL - BTS masih tak menemukan perlawanan berarti di Gaon Chart kategori digital singles. Hingga edisi 20-26 September 2020, Dynamite dari Jimin cs masih menjadi raja tangga lagu tertinggi Korea ini.

Melansir laman Gaon, Minggu (4/10/2020), tidak ada perubahan penghuni di tiga besar pekan ini. BTS, Sandeul, dan Jessi masih menduduki posisi yang sama seperti minggu lalu.

Hwasa dan JYP feat. Sunmi masing-masing naik satu peringkat dari pekan lalu, sementara trio SSAK3 turun 2 tangga. Hal yang sama terjadi pada Kyuhyun, IU feat. Suga, dan Standing Egg. Sementara BLACKPINK menjadi juru kunci 10 besar minggu ini.

Baca Juga:

- BTS Masih Tak Terkejar di Gaon Chart

- Kontroversi Bermesraan di Mobil Tahanan, Jerinx Beri Klarifikasi

Berikut adalah daftar 10 besar Gaon Chart kategori digital singles edisi 20-26 September 2020:

1. BTS - "Dynamite" - 43,255,331 Points

2. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 29,730,621 Points

3. Jessi - "NUNU NANA" - 22,975,844 Points

4. Hwa Sa - "Maria" - 22,041,285 Points

5. J.Y. Park with Sunmi - "When We Disco" - 21,668,984 Points

6. SSAK3 - "Beach Again" - 21,084,354 Points

7. Standing Egg - "Old Song" - 19,760,788 Points

8. IU ft. Suga - "Eight" - 19,252,577 Points

9. Kyuhyun - "The Moment My Heart" - 18,958,444 Points

10. BLACKPINK - "How You Like That" - 18,565,911 Points

(LID)