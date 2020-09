SEOUL - Gaon Chart kategori digital singles masih dikuasai oleh BTS. Lewat Dynamite, RM cs masih menduduki puncak tangga lagu edisi 13-19 September 2020 dengan 44,796,529 poin.

BTS jauh meninggalkan penghuni-penghuni lain di top 10 Gaon. Di bawah mereka, Sandeul dengan Slightly Tipsy 'hanya' mampu mengumpulkan poin 30,079,009.

Persaingan baru sedikit di peringkat 3 hingga 10. Masing-masing penghuni hanya unggul tipis dari nama di bawahnya. Misalnya, SSAK3 di peringkat 4 dengan 23,748,522, unggul tipis dari Hwasa yang mengumpulkan 23,473,159 poin.

Berikut adalah daftar 10 besar Gaon Chart kategori digital singles edisi 13-19 September 2020:

1. BTS - "Dynamite" - 44,796,529 Points

2. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 30,079,009 Points

3. Jessi - "NUNU NANA" - 24,117,411 Points

4. SSAK3 - "Beach Again" - 23,748,522 Points

5. Hwa Sa - "maria" - 23,473,159 Points

6. J.Y. Park with Sunmi - "When We Disco" - 22,385,660 Points

7. BLACKPINK - "How You Like That" - 19,897,143 Points

8. Standing Egg - "Old Song" - 19,579,417 Points

9. IU ft. Suga - "Eight" - 19,040,212 Points

10. Kyuhyun - "The Moment My Heart" - 18,818,276 Points

