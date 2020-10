MUMBAI - Kementerian Dalam Negeri India baru saja mengumumkan bahwa bioskop-bioskop dan teater di sana akan kembali dibuka. Kabar ini disambut gembira oleh aktor top Bollywood, Abhishek Bachchan.

Lewat akun Twitter pribadinya, suami Aishwarya Rai ini menyebut kabar tentang pembukaan kembali bioskop di India adalah berita terbaik yang ada di pekan ini. “The best news of the week!!!!” bunyi cuitan Abhishek.

Melansir Hindustantimes, Kamis (1/10/2020), bioskop-bioskop yang tadinya ditutup, dijadwalkan akan kembali dibuka untuk beroperasi mulai 15 Oktober mendatang. Dengan catatan, hanya 50 persen kapasitas tempat duduk yang dipakai.

Baca Juga:

- Dicap Pengangguran, Abhishek Bachchan Sentil Balik Netizen

- Rizky 2R Siap Tanggung Jawab atas Bayi di Kandungan Nadya

Para movie goers di India sudah sejak lama menanti perilisan film-film lokal berdana besar seperti Sooryavanshi dan 83, hingga film-film terbaru Hollywood contohnya Tenet dan No Time To Die.

Bioskop-bioskop di India sendiri diketahui sudah ditutup untuk umum bahkan sebelum aturan lockdown diumumkan pada Maret silam.

(LID)