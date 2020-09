SEOUL - Tak hanya Selena Gomez, rupanya BLACKPINK juga akan berkolaborasi dengan Cardi B. Hal tersebut terungkap dalam daftar lagu dalam The Album pada 29 September 2020.

Dalam tracklist tersebut diketahui bahwa Jenny cs akan berduet dengan Cardi B di lagu Bet You Wanna.

Menyusul pengumuman kolaborasi ini, Cardi B angkat suara. Ibu satu anak tersebut mengklaim Bet You Wanna merupakan lagu yang luar biasa.

"Bardipink in your area!! Dan lagunya luar biasa," tulis Cardi B di Twitter, seperti dikutip pada Rabu (30/9/2020).

Cardi B menjadi artis ke-2 yang digandeng BLACKPINK untuk menyanyikan lagu-lagu di The Album. Sebelumnya, girlband berisi 4 member ini telah berduet dengan Selena Gomez dalam lagu Ice Cream.

Ice Cream yang dirilis pada September ini merupakan lagu ke-2 dalam The Album. Selain lagu-lagu tersebut di atas, ada Lovesick Girls, Pretty Savage, hingga Crazy Over You di album full pertama BLACKPINK ini.

The Album akan dirilis pada 2 Oktober. Perilisan album ini sekaligus menjadi puncak dan penutup rangkaian comeback BLACKPINK sejak Juli lalu.

