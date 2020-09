SEOUL - BLACKPINK telah merilis daftar lagu dalam The Album pada 29 September 2020. Dari tracklist tersebut diketahui bahwa Jisoo cs akan berduet dengan Cardi B di lagu Bet You Wanna.

Menyusul pengumuman kolaborasi ini, Cardi B angkat suara. Ibu satu anak tersebut mengklaim Bet You Wanna merupakan lagu yang luar biasa.

"Bardipink in your area!! Dan lagunya luar biasa," tulis Cardi B di Twitter, seperti dikutip pada Rabu (30/9/2020).

Cardi B menjadi artis ke-2 yang digandeng BLACKPINK untuk menyanyikan lagu-lagu di The Album. Sebelumnya, girlband berisi 4 member ini telah berduet dengan Selena Gomez dalam lagu Ice Cream.

Ice Cream yang dirilis pada September ini merupakan lagu ke-2 dalam The Album. Selain lagu-lagu tersebut di atas, ada Lovesick Girls, Pretty Savage, hingga Crazy Over You di album full pertama BLACKPINK ini.

The Album akan dirilis pada 2 Oktober. Perilisan album ini sekaligus menjadi puncak dan penutup rangkaian comeback BLACKPINK sejak Juli lalu.

