SEOUL - BLACKPINK membukukan rekor baru dalam karier bermusik mereka. Grup asuhan YG Entertainment itu tercatat sebagai girl group K-Pop dengan 'video musik paling banyak disukai di YouTube' lewat How You Like That.

Mengutip Allkpop, Selasa (29/9/2020), video musik yang sudah ditonton lebih dari 550 juta kali tersebut mendapat 16,51 juta 'likes' di YouTube. Angka itu berhasil melampaui rekor Camila Cabello dan Shawn Mendes lewat video musik Senorita yang disukai 16,37 juta kali.

Namun secara keseluruhan, How You Like That menempati peringkat 11 daftar 'video yang paling banyak disukai di YouTube'. Tak hanya satu, BLACKPINK bahkan berhasil memasukkan tiga video musik mereka lainnya dalam daftar tersebut.

MV Kill This Love berada di peringkat 14, sementara DDU DU DDU DU menempati posisi 17. MV Ice Cream, proyek duet BLACKPINK dan Selena Gomez berhasil mengumpulkan lebih dari 13 juta likes dan berada di peringkat 30.

PSY berada di peringkat ke-6 setelah video musik Gangnam Style yang dirilisnya pada 15 Juli 2012 mengumpulkan 19 juta likes. Sementara Boy With Luv, proyek duet BTS dengan Halsey menempati posisi ke-7 dengan lebih dari 18 juta likes. Kesuksesan itu cukup menjadi pengantar BLACKPINK merilis album penuh perdananya, pada 2 Oktober mendatang. Hari ini (29/8/2020), Jisoo cs membagikan daftar lagu dalam album tersebut. Dari total delapan lagu, BLACKPINK sudah merilis dua track, How You Like That dan Ice Cream. Sementara sisanya, menurut Allkpop, merupakan lagu baru: Pretty Savage, Bet You Wanna feat. Cardi B, Crazy Over You, You Never Know, dan track utama mereka Lovesick Girls.*