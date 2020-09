JAKARTA - Kehidupan asmara Daffa Wardhana kembali menjadi sorotan publik. Usia putus dari aktris cantik Chelsea Islan, ia dikabarkan dekat dengan Febby Rastanty.

Dalam wawancara terbaru, Daffa mengaku senang mendapatkan respons yang baik dari netizen perihal kedekatanya dengan sosok pemain film Something in Between itu.

"Alhamdullilah ya responnya positif semua," ujar Daffa dikutip dari Starpro Indonesia pada Senin (28/09/2020).

Saat ini Daffa mengaku memang tengah dekat dan terlibat proyek kerja bersama Febby. Ia menegaskan jika hubungannya dengan mantan kekasih Derby Romero itu hanya sebatas teman dekat.

"Kita dekat. Kan kita sebenarnya lagi mau ngerjain proyek bareng. Makanya ini lagi proses, tapi kan lagi PSBB makanya diundur lagi. Untuk sementara kita lagi ngerjain proyek dulu," tutur Daffa.

"Kalau ketemu juga kayak ngobrol, nyambung. Nyaman satu sama lain. Orangnya baik, udah lama sering hangout bareng," pungkasnya.

