JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris sekaligus presenter Angela Lee. Setelah menjanda selama kurang lebih 2 tahun, ia akhirnya siap untuk kembali menikah lagi.

Kabar tersebut diketahui melalui unggahan fotonya di akun Instagram. Dalam foto tersebut, Angela nampak tengah berfoto bersama kekasihnya dengan pose yang diduga tengah berciuman.

"She said yes," bunyi tulisan di tangan kekasih Angela Lee.

Dilamar oleh kekasihnya, tentu membuat wanita 33 tahun itu merasa bahagia. Ia bahkan berharap agar kekasihnya bisa menjadi seseorang yang terakhir untuk dirinya dan sama-sama belajar menerima segala kekurangan.

"Mencintai dalam kesempurnaan itu indah, tapi lebih indah lagi mencintai dalam ketidaksempurnaan, dari kesalahan, kekurangan dari situ semakin belajar jadi yang pasangan terbaik.... #mylast," tulis Angela Lee pada keterangan foto.

Unggahan Angela Lee tersebut diketahui ramai dikomentari oleh para netizen. Bahkan, tak sedikit yang memberi selamat pada ibu satu anak tersebut.

"Lancar smp hari h.. langgeng bahagia senantiasa," tulis lukitavati. "Congrats @angelalee87 !!! So happy for you," tulis nelviaaurora. "Congratttssss for the lovely couple, Angel and future husband....," tulis daniesudjonoriza.