Biodata dan Agama Angela Lee si Barbie Jowo yang Lakukan Penipuan Rp3,2 Miliar

JAKARTA - Biodata dan Agama Angela Lee akan dibahas dalam artikel ini. Sang artis kini berstatus tersangka dan menjadi tahanan Polda Metro Jaya imbas kasus dugaan penipuan dan penggelapan tas mewah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penangkapan sang artis atas laporan seorang pria berinisial EI. Angela melakukan penipuan dengan membeli 15 tas merek Hermes dan Louis Vuitton kepada FI dengan cara mencicil.

Angela Lee, menurut Ade, menjual kembali tas-tas tersebut kepada end user. Namun sang artis hanya membayar cicilan tas tersebut sebanyak satu kali kepada FI. Akibat peristiwa itu, FI mengalami kerugian sebesar Rp3,2 miliar.

Kepada penyidik, Angela mengaku, menggunakan uang tersebut untuk membayar utang kepada orang lain. Polisi menyita 14 surat perjanjian jual beli tas dan foto tas LV Messenger Bag yang dijual korban.

Imbas kasus tersebut, Angela Lee dijerat Pasal 372 dan/atau 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Biodata dan Agama Angela Lee. (Foto: Instagram/@angelalee87)

Biodata dan Agama Angela Lee

Angela Lee lahir lahir di Semarang, Jawa Tengah, 37 tahun silam. Dia merupakan pemeluk agama Kristen dan debut di dunia akting lewat FTV Tombo Ati: Permata Hati Bunda, pada 2012.

Sekitar 4 tahun kemudian, dia membintangi sinetron Super Puber dan Prince Charming. Dia terakhir membintangi sinetron Kompleks Pengabdi Istri RT 02, pada 2020.

Angela Lee juga terlibat sebagai host dan bintang beberapa program TV. Tak hanya menjadi artis dan host, dia juga terbilang sukses menjadi selebgram. Kecantikannya membuat ibu satu anak ini dijuluki si Barbie Jowo.