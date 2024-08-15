Angela Lee Ditangkap, Ini Penampakan 14 Tas Mewah yang Digelapkan

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyita sebanyak 14 surat perjanjian jual beli beserta foto tas mewah merek Hermes dan LV dalam kasus dugaan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh artis Angela Lee. Terlihat tas itu memiliki berbagai warna mulai pink, hijau, biru, kuning.

Dari foto yang diterima Okezone, tas merek mewah itu terdiri dari berbagai warna muali kuning, biru, pink, hijau, hitam, merah, coklat dan kotak-kotak. Terlihat juga boks tas dalam foto tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pihaknya melakukan penyitaan terhadap 14 tas mewah tersebut. Tas tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut.

"Barang bukti yang sudah disita oleh penyidik antara lain 14 surat perjanjian jual beli tas antara korban dengan tersangka, kemudian foto tas LV Messenger Bag yang dijual oleh korban kepada tersangka," kata Ade, Kamis (15/8/2024).

Polisi juga langsung melakukan penahanan terhadap Angela Lee dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif. Angela ditetapkan tersangka dan dijerat dengan dugaan penipuan dan penggelapan sesuai pasal Pasal 372 dan 378 KUHP.

Sebelumnya, artis Angela Lee ditangkap Polda Metro Jaya atas dugaan terlibat penipuan dan penggelapan tas mewah. Angela melakukan penipuan dan penggelapan uang tas bermerek pada 15 tas merek Hermes dan LV. Diperkirakan kerugian yang dialami korban mencapai Rp3,2 miliar.