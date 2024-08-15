Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angela Lee Ditangkap, Ini Penampakan 14 Tas Mewah yang Digelapkan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |18:25 WIB
Angela Lee Ditangkap, Ini Penampakan 14 Tas Mewah yang Digelapkan
Angela Lee Ditangkap, Ini Penampakan 14 Tas Mewah yang Digelapkan (Foto: IG Angela Lee)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyita sebanyak 14 surat perjanjian jual beli beserta foto tas mewah merek Hermes dan LV dalam kasus dugaan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh artis Angela Lee. Terlihat tas itu memiliki berbagai warna mulai pink, hijau, biru, kuning. 

Dari foto yang diterima Okezone, tas merek mewah itu terdiri dari berbagai warna muali kuning, biru, pink, hijau, hitam, merah, coklat dan kotak-kotak. Terlihat juga boks tas dalam foto tersebut. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pihaknya melakukan penyitaan terhadap 14 tas mewah tersebut. Tas tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. 

Angela Lee Ditangkap, Ini Penampakan 14 Tas Mewah yang Digelapkan
Angela Lee Ditangkap, Ini Penampakan 14 Tas Mewah yang Digelapkan

"Barang bukti yang sudah disita oleh penyidik antara lain 14 surat perjanjian jual beli tas antara korban dengan tersangka, kemudian foto tas LV Messenger Bag yang dijual oleh korban kepada tersangka," kata Ade, Kamis (15/8/2024). 

Polisi juga langsung melakukan penahanan terhadap Angela Lee dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif. Angela ditetapkan tersangka dan dijerat dengan dugaan penipuan dan penggelapan sesuai pasal Pasal 372 dan 378 KUHP. 

Sebelumnya, artis Angela Lee ditangkap Polda Metro Jaya atas dugaan terlibat penipuan dan penggelapan tas mewah. Angela melakukan penipuan dan penggelapan uang tas bermerek pada 15 tas merek Hermes dan LV. Diperkirakan kerugian yang dialami korban mencapai Rp3,2 miliar. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/33/3051010/angela_lee-gP5Y_large.jpg
Korban Angela Lee Ungkap Kronologi Dugaan Penipuan Tas Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049764/angela_lee-YWXV_large.jpeg
Tampang Angela Lee Kenakan Baju Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/194/3049727/angela_lee-OFUb_large.jpg
Gaya Hedon Angela Lee, Artis yang Terseret Kasus Penipuan Jual Beli Tas Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049682/angela_lee-bMIy_large.jpg
Biodata dan Agama Angela Lee si Barbie Jowo yang Lakukan Penipuan Rp3,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049644/angela_lee-HIm0_large.jpg
Angela Lee Ditangkap, Ini Barang Bukti yang Disita Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049610/angela_lee-tN5g_large.jpg
Kronologi Angela Lee Lakukan Penggelapan Rp3,2 Miliar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement