LOS ANGELES - Pemeran Superman DCU, Henry Cavill akhir-akhir ini dirumorkan akan menggantikan Daniel Craig yang akan pensiun perankan karakter ikonik James Bond. Henry Cavill mengaku sangat senang jika mendapatkan peran tersebut.

Dilansir dari Movieweb, Henry Cavill mengungkapkan akan mengambil peran tersebut jika benar-benar ditawarkan kepadanya. "Jika Barbara [produser Bond Barbara Broccoli] dan Mike [co-produser Michael G. Wilson] tertarik pada hal itu, saya benar-benar akan mengambil kesempatan itu. Pada tahap ini, semuanya sudah belum pasti. Kita akan lihat apa yang terjadi. Tapi ya, saya ingin bermain Bond, itu akan sangat, sangat mengasyikkan," ucap Henry dalam wawancara dengan CQ.

Aktor 37 tahun tersebut merupakan aktor favorit bagi para penggemar untuk melanjutkan tongkat estafet dari Daniel Craig yang akan selesai memerankan James Bond di film ke-25 Bond, No Time To Die. Alasan lain Cavill akan cocok memerankan Bond karena ia sudah memiliki portofolio untuk film bergenre aksi, salah satunya menjadi villain di Mission Impossible: Fallout dan The Man from U.N.C.L.E.

Namun menariknya, ternyata pada masa di awal kariernya ketika Cavill dijuluki sebagai "Aktor paling tidak beruntung di Hollywood '' karena ketika dia mengikuti audisi, dan nyaris melewatkan, beberapa peran utama seperti Superman di Superman Returns dan Edward Cullen di Twilight. Selain itu, Cavill juga mengikuti audisi untuk peran Bond di Casino Royale tetapi diturunkan karena usianya yang masih terlalu muda untuk peran tersebut.

Namun, jika memang produser tertarik untuk menarik Cavill sebagai The Next James Bond, aktor ini mungkin tidak dapat menyediakan waktu untuk peran tersebut dalam waktu dekat. Pasalnya ia sedang dalam pengerjaan musim kedua The Witcher, sedang dalam produksi Enola Holmes untuk Netflix, dan kabarnya saat ini Cavill sedang dalam pembicaraan dengan Warner Bros untuk mengulangi perannya sebagai Superman di beberapa film DCU.

