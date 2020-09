LOS ANGELES - Pemeran Superman, Henry Cavill mengungkapkan kabar terbaru Justice League. Ia tidak ada rencana untuk mengambil gambar ulang untuk Justice League Snyder Cut.

Henry Cavill mengatakan hal itu saat mempromosikan film Netflix terbarunya Enola Holmes. "Tidak ada syuting tambahan apapun. Tidak. Itu (syuting) semua telah dilakukan. Sebetulnya saya tidak tahu bagaimana hal-hal tersebut akan berkembang dan berubah dan beradaptasi tergantung pada perbedaan durasi film yang berbeda sekarang dan apapun mungkin bisa terjadi di pasca-produksi." ujarnya dari wawancara dengan Collider.

Selain itu, aktor 37 tahun tersebut lebih memilih untuk berlaku sebagai penonton yang senang ketika Snyder Cut akan dirilis. "Pelajaran apa pun yang bisa dipetik dari empat tahun sejak Justice League diluncurkan? Reaksi penggemar selama empat tahun. Bagi saya, sekarang hanya menonton pestanya", tambahnya.

Pernyataan Henry Cavill ini menyangkal keterlibatannya dalam berita yang dilaporkan kemarin tentang syuting ulang yang dilakukan Zack Snyder dengan para bintang utama Justice League yakni diantaranya Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot dan Ray Fisher. Namun, baru Cavill yang menangkis berita ini dengan pernyataannya secara langsung, pasalnya tiga pemeran lainnya masih belum memberikan konfirmasi terkait hal ini.

Henry Cavill mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk membintangi Man of Steel 2 serta dikabarkan akan muncul dalam film DC lain, seperti Aquaman 2 dan Shazam! Fury of the Gods.

Justice League Snyder Cut akan resmi tayang di HBO Max tahun depan dengan bentuk mini-series berjumlah 4 episode.

