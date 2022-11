LOS ANGELES - Henry Cavill rupanya sempat hampir memerankan karakter Edward Cullen di film Twilight yang populer. Namun, peran itu diambil alih oleh Robbert Pattinson yang akhirnya melekat pada dirinya.

Melansir The Sun, penulis novel Twilight, Stephenie Meyer awalnya bermaksud ingin sosok Edward Cullen diperankan Cavill. Tetapi saat itu sang aktor berusia 24 tahun dan dinilai cukup tua untuk memerankan vampir berusia 17 tahun.

Meyer menuliskannya dalam blog tentang ambisinya agar Cavill jadi pemeran utama di film adaptasi novelnya. Ia mengatakan bahwa batalnya sang aktor terpilih jadi Edward Cullen merupakan kekecewaannya.

"Hal yang paling mengecewakan bagiku adalah kehilangan Edward-ku yang sempurna. Henry Cavill sekarang 24 tahun. Mari kita hening sejenak untuk berkabung," tulisnya.

Cavill dalam podcast Happy Sad Confused lantas bereaksi tentang kabar dirinya nyaris memerankan sosok vampir tersebut. Ia mengaku saat itu tak tahu sedang dipertimbangkan sebagai peran utama Twilight.

"Tidak sama sekali karena aku tak tahu tentang film itu. Aku tak tahu mereka ingin casting aku. Internet dulu tidak seperti sekarang dan aku baru mengetahuinya setelah itu," kata aktor Man of Steel ini.

Usut punya usut, Cavill juga ternyata pernah bersaing dengan Pattinson untuk memerankan Cedric Diggory di film Harry Potter and the Goblet of Fire. Namun dalam wawancara di Graham Norton, Cavill memiliki pandangan bahwa gagal mendapatkan peran tertentu itu tidak selalu negatif.

Sementara saat ini, Cavill yang dikenal sebagai pemeran Geralt of Rivia dalam The Witcher, sudah mengumkan bakal keluar dari serial itu sejak 29 Oktober lalu. Setelah season 3, perannya akan digantikan Liam Hemsworth.