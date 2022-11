LOS ANGELES - The Witcher berlanjut ke season keempat. Namun demikian, di season terbarunya nanti, The Witcher kehilangan Henry Cavill sebagai Geralt of Rivia.

Peran Geralt of Rivia di The Witcher season 4 akan diisi oleh Liam Hemsworth. Kabar pergantian tokoh utama disampaikan langsung Henry Cavill dan Liam di akun Instagram miliknya.

Henry Cavill ikhlas perjalanannya sebagai tokoh Geralt of Rivia berakhir. Dia pun menyambut hadirnya Liam di The Witcher season 4.

"Saya telah menyelesaikan perjalanan saya sebagai Geralt of Rivia yang dipenuhi dengan monster dan petualangan. Saya akan meletakkan medali dan pedang saya untuk Musim 4. Sebagai gantinya, Liam Hemsworth yang fantastis akan mengambil alih jubah Serigala Putih. Seperti halnya karakter sastra terbesar, saya memberikan penghormatan untuk waktu yang dihabiskan untuk mewujudkan Geralt dan antusiasme untuk melihat Liam tentang pria yang paling menarik dan berkarakter. Liam, tuan yang baik, karakter ini memiliki kedalaman yang luar biasa baginya, nikmati, selami dan lihat apa yang dapat Anda temukan," ujar Henry.

Senada dengan Henry, Liam pun menyambut peran yang ia terima. Ia tak menyangka mendapatkan peran Geralt of Rivia.

"Sebagai penggemar Witcher, saya sangat senang dengan kesempatan bermain Geralt of Rivia. Henry Cavill telah menjadi Geralt yang luar biasa, dan saya merasa terhormat bahwa dia memberi saya kendali dan mengizinkan saya untuk mengambil pedang Serigala Putih untuk season berikutnya dari petualangannya. Henry, saya telah menjadi penggemar Anda selama bertahun-tahun dan terinspirasi oleh apa yang Anda bawa ke karakter tercinta ini. Saya mungkin memiliki beberapa sepatu bot besar untuk diisi, tetapi saya benar-benar bersemangat untuk melangkah ke dunia The Witcher,” tutup Liam.

Henry Cavill masih hadir dalam The Witcher 3 yang akan dirilis pada 2023.

