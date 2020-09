SEOUL - BTS masih tak terkalahkan di tangga lagu Gaon kategori digital single edisi 6-12 September 2020. Jin cs melesat jauh meninggalkan penghuni top 10 Gaon.

Mengutip laman Gaon, Minggu (20/9/2020), BTS masih merajaih lewat lagu Dynamite dengan 46,843,951 poin. Mereka jauh meninggalkan penghuni posisi 2, Sandeul dengan Slightly Tipsy yang meraup 27,551,575 poin.

Selain BTS yang melesat jauh, tidak ada perbedaan berarti antara penghuni peringkat-peringkat di bawahnya. SSAK3 yang berhasil mempertahankan posisi mereka di top 5 Gaon chart menghuni ranking 3 dengan 24,804,426, unggul sekitar 1 juta poin dari Jessi di bawahnya.

Berikut top 10 Gaon Chart edisi 6-12 September 2020:

1. BTS - "Dynamite" - 46,843,951 Points

2. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 27,551,575 Points

3. SSAK3 - "Beach Again" - 24,804,426 Points

4. Jessi - "NUNU NANA" - 23,748,522 Points

5. Hwa Sa - "maria" - 22,638,479 Points

6. J.Y. Park with Sunmi - "When We Disco" - 21,999,456 Points

7. BLACKPINK - "How You Like That" - 19,668,852 Points

8. IU ft. Suga - "Eight" - 18,236,996 Points

9. Standing Egg - "Old Song" - 18,166,892 Points

10. Oh My Girl - "Dolphin" - 17,207,518 Points

