JAKARTA - Festival musik tahunan, We the Fest (WTF) kembali digelar tahun ini. Bedanya, WTF 2020 dihelat secara virtual selama 2 hari, yakni pada 26-27 September.

Meski digelar secara virtual karena pandemi, WTF 2020 tetap menyiapkan tiga stage berbeda untuk menghibur penonton, yakni panggung Another Room, WTF Blanket, dan This Stage is Pyjamas.

Gelaran tahun ini juga masih diramaikan oleh musisi-musisi papan atas. Di hari ke-2 sekaligus terakhir hari ini, Minggu (27/9/2020), Another Room menjadi panggung pembuka dengan penampilan Chilli.Dip (Dipha Barus & Vanessa Budihardja) pukul 16.00. Ada juga Vidi Aldiano di panggung ini.

Di WTF Blanket, akan ada Endah & Rhesa, Hindia, hingga Pamungkas yang memanjakan penonton dari 17.25 sampai 19.25 WIB. Setelah itu, penonton dapat berpindah ke This Stage is Pyjamas yang dimeriahkan Diskoria hingga Keshi.

WTF hari ke-2 melanjutkan kemeriahan line up hari pertama kemarin. Di hari pembuka, ada Isyana Sarasvati, Jason Ranti hingga Yura Yunita yang memanjakan telinga penonton.

(LID)