JAKARTA - Hari ketiga atau terakhir festival musik We The Fest 2019 berlangsung cukup ramai. Meski jumlah penonton tidak begitu membludak seperti dua hari sebelumnya, ketiga panggung tetap ramai dipadati.

Panggung This Is Banana Stage menjadi tempat paling ramai ketika Cigarettes After Sex tampil. Sebelum para personel naik ke atas panggung, penonton bahkan sudah memadati dari depan hingga belakang.

Teriakan penonton semakin pecah ketika Greg Gonzales dkk mulai naik ke atas panggung. Lagu Affection pun dibawakan sebagai lagu pembuka dan disambut meriah oleh para penonton.

Baca Juga: Bawakan 13 Lagu, Anne Marie Panaskan Panggung WTF 2019

Tak lama berselang lagu Each Time You Fall in Love semakin menenggelamkan para penonton ke dalam suasana galau.

Cigarettes After Sex memang menawarkan musik-musik penuh kegalauan baik di dalam aransemen ataupun lirik lagunya. Oleh sebab itu nuansa biru begitu terasa dalam penampilan mereka di atas panggung.

"Thank you, guys. Ini bukan kali pertama kami ke Indonesia. Lagu selanjutnya adalah Crush," kata Greg.

Total 11 buah lagu dibawakan oleh Cigarettes After Sex di We The Fest 2019. Lagu-lagu hits seperti K, Sweet, atau Nothing's Gonna Hurt You Baby turut dibawakan.

Baca Juga: Antar Rafathar Sekolah dengan Daster, Cantiknya Nagita Slavina Tak Luntur

Apocalypse dan Dreaming of You menutup perjumpaan Cigarettes After Sex di We The Fest 2019. Antusiasme tinggi para penonton membuat Greg dkk puas dengan penampilannya.

"Thank you, Jakarta. Thank you so much," tutupnya.