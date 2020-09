SEOUL - Popularitas drama The World of the Married yang ditayangkan JTBC sepanjang Maret-Mei 2020 itu tampaknya sangat menguntungkan Han So Hee. Sang aktris kebanjiran tawaran bermain drama.

Terbaru, dia digaet untuk membintangi drama romantis, I Know But, yang diadaptasi dari webtoon berjudul serupa. Kisahnya tentang seorang perempuan bernama Na Bi yang tak percaya pada cinta, namun tak kapok berpacaran.

Hingga akhirnya, dia bertemu dengan seorang pria bernama Jae Eon yang berpikir bahwa hubungan asmara sebagai sesuatu yang mengganggu. Namun prinsipnya itu, tak membuat dia berhenti untuk menggoda lawan jenisnya.

Peran Jae Eon tersebut, kabarnya diserahkan kepada aktor pendatang baru, Song Kang. Terkait pemilihan kedua aktor tersebut dalam drama itu, agensi mereka akhirnya buka suara.

9Ato Entertainment yang menaungi Han So Hee membenarkan bahwa artisnya itu memang mendapat tawaran tersebut dan tengah mempertimbangkannya. “Tapi sejauh ini, belum ada keputusan final terkait hal itu.

Baca juga: Dari Pelakor, Han So Hee Jadi Anggota Organisasi Kriminal dalam Undercover

Pernyataan senada juga dirilis Namoo Actors yang menaungi Song Kang. Mereka mengamini bahwa sang aktor mendapat tawaran itu. “Tapi, dia masih mempertimbangkannya,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (26/9/2020). Drama I Know But akan diarahkan oleh Kim Ga Ram, sutradara di balik drama Vampire Detective dan Devilish Joy. Sementara skenarionya, akan diserahkan kepada Jung Won, penulis skrip drama Dating Class. Jika negosiasi mulus, maka drama ini akan tayang di JTBC pada semester I-2021.* Baca juga: Alasan Ayah Lesty Kejora Hapus Foto Keluarga Rizky Billar dari Instagram