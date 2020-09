SEOUL - Netflix resmi mengumumkan daftar bintang utama drama terbarunya, Undercover. Drama ini berkisah tentang Yoon Ji Woo, seorang perempuan yang bergabung dengan organisasi kriminal.

Dia kemudian menyusup ke kepolisian dan menyamar menjadi detektif untuk mencari tahu kebenaran kematian ayahnya. Peran tersebut diserahkan kepada aktris The World of the Married, Han So Hee.

Aktor Park Hee Soon berlakon sebagai Choi Moo Jin, bos Dong Cheon Pa, organisasi penyalur obat-obatan terlarang terbesar di Korea Selatan. Meski membantu Yoon Ji Woo masuk ke kepolisian, namun ada motif lain di balik ‘kebaikannya’ tersebut.

Sementara itu, aktor Itaewon Class Ahn Bo Hyun menghidupkan karakter Jeon Pil Do, detektif di Unit Investigasi Narkotika. Dia dikenal sangat patuh pada aturan dan menjadi rekan Yoon Ji Woo saat bergabung di kepolisian.

Kim Sang Ho dipercaya untuk berperan sebagai Cha Gi Ho, team leader Unit Investigasi Narkotika. Dia dan Choi Moo Jin sudah lama bermusuhan. Sebelum pensiun, dia berjanji memasukkan pria itu ke penjara.

Lee Hak Joo melakoni karakter Jung Tae Joo, tangan kanan Choi Moo Jin dalam Undercover. Sementara Jang Ryul berperan sebagai Do Kang Jae, mantan anggota organisasi penyuplai narkotika tersebut. Ketika berbuat onar dan dikeluarkan dari organisasi, dia berjanji untuk balas dendam. Drama Undercover diarahkan Kim Jin Min. Dia adalah sutradara di balik drama Extracurricular yang mencuri perhatian penonton awal tahun ini.* Baca juga: Dapat Ancaman, Orlando Bloom Bekali Diri dengan Semprot Merica