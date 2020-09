LOS ANGELES - Disney telah merencanakan sesuatu yang besar untuk live-action manusia hutan, Tarzan. Disney dikabarkan sedang mengincar Ryan Reynolds untuk memerankan karakter ikonik tersebut.

Dilansir dari We Got This Covered, Ini bukan pertama kalinya aktor berusia 43 tahun ini dikabarkan terkait dengan proyek khusus ini. Pasalnya, Ryan Reynolds telah dikabarkan telah diincar oleh Disney untuk memerankan manusia hutan tersebut.

Baca Juga:

Susul Gal Gadot, Ryan Reynolds Jalani Tes Swab untuk Film Red Notice

Ryan Reynolds Janjikan Hadiah Rp73 Juta untuk Penemu Beruang Mara





Selain Reynolds, aktor MCU Chris Pratt juga dilaporkan masuk dalam daftar incaran Disney untuk memerankan Tarzan. Siapapun yang akan terpilih, salah satu dari dua bintang tersebut akan menjadi pilihan bagus untuk Disney, mengingat rekam jejak mereka dalam film aksi yang terbukti baik.

Tarzan sendiri merupakan salah satu serial Disney yang sangat sukses serta memiliki banyak penggemar, terbukti dari penghasilan sebesar USD448,2 juta di Box Office dan memenangkan Grammy Awards serta Oscar untuk soundtrack bintangnya. Selain itu, Tarzan juga lebih dekat dengan para penggemarnya karena bermacam-macam serial game Tarzan yang ada.

Hal tersebut bisa menjadi alasan yang masuk akal mengapa Disney ingin membuat kembali film tersebut dalam versi live-action. Dan para penggemar mengharapkan Disney akan membuat film Tarzan yang lebih baik dibanding The Legend of Tarzan dari Warner Bros. yang nyaris tidak berhasil mencapai penghasilan setimpal dengan anggarannya.

(aln)