SEOUL - Aktor Ji Chang Wook dan Kim Ji Won dipastikan akan beradu akting dalam drama romantis, City Couple's Way of Love. Proyek KakaoTV ini berkisah tentang gaya pacaran anak muda perkotaan.

Drama pendek inj akan diproduksi dalam beberapa musim dan untuk pembukaan akan mengambil judul My Lovable Camera Thief. Ji Chang Wook akan berperan sebagai arsitek bernama Park Chae Won.

Karakter tersebut digambarkan sebagai pria jujur dan sangat mencintai dunia arsitek. Namun kehidupannya berubah ketika bertemu seorang perempuan yang disebutnya sebagai 'pencuri kamera'.

Namun setelah Park Chae Won mulai mencintai perempuan itu, dia tiba-tiba menghilang. Kondisi itu membuatnya sangat patah hati.

Sementara itu, Kim Ji Won akan menghidupkan lakon Lee Eun Oh, seorang tenaga pemasaran paruh waktu yang menyamar menjadi Yoon Sun Ah. Dia kemudian bertemu Park Chae Won dan jatuh cinta padanya.

Baca juga: Syuting Konten Ji Chang Wook Sebabkan Kerumunan, Agensi Minta Maaf

Proyek dengan durasi 30 menit per episode itu akan disutradarai oleh Park Shin Woo, sosok di balik drama populer It's Okay to Not Be Okay. Sementara skenarionya diserahkan kepada Jung Hyun Jung, penulis drama seri I Need Romance.

Ji Chang Wook dalam keterangan tertulisnya mengaku, menerima proyek itu karena keberadaan Jung Hyun Jung dan Park Shin Woo. "Aku sangat ingin bekerjasama dengan mereka. Aku antusias untuk segera syuting," tuturnya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (21/9/2020).

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Kim Ji Won. Dia mengaku senang bisa berkolaborasi dengan sutradara, penulis skenario, dan para aktor City Couple's Way of Love.

Kim Ji Won berkata, "Aku bekerja keras untuk mempersiapkan diri sehingga aku bisa menunjukkan sisi baru diriku lewat lakon Lee Eun Oh. Dalam masa sulit ini, aku berharap bisa mendatangkan sedikit sukacita lewat proyek ini."

Drama City Couple’s Way of Love dijadwalkan akan memulai penayangannya di KakaoTV, pada akhir 2020.*

Baca juga: Lee Hong Ki Sebut D.O EXO sebagai Pengganggu